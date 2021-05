Vihreiden Maria Ohisalo turpeesta MTV:n kuntavaalitentissä: "Ala itsekin jo tietää, että se ei tule pitkään enää säilymään"

Vihreät oli neljä vuotta sitten kuntavaalien suurin voittaja 12,5 prosentin kannatuksella. Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Maria Ohisalo uskoo siihen, että tänä vuonna vaalitulos on vieläkin parempi. Ainakin ehdokkaita vihreillä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Vihreiden tärkeimpiä teemoja kuntavaaleissa on perinteisesti ilmasto. Viime vuosina myös monet muut puolueet ovat tosin tulleet samoille apajille.

Ohisalo tähdentää sitä, että vihreät on "vihreä vaalien ulkopuolellakin".

– Juhlapuheissa kuullaan yhä useammalta puolueelta näistä teemoista, mutta kun tullaan pöytiin, joissa väännetään, miten korkealle nousevat ilmastokysymykset? Kuinka paljon niihin ollaan valmiita laittamaan rahaa? Taistelu on aika kovaa, Ohisalo toteaa MTV:n Uutisaamun kuntavaalihaastattelussa.

"Ilmastotoimet lisäävät vaihtoehtoja"

– Ilmastotoimilla on osoitettu olevan positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen torjuntatyö on luonut uusia työpaikkoja enemmän kuin vähentänyt niitä. Ihmiset saavat arkeensa uusia vaihtoehtoja kuten vähäpäästöisempiä autoja ja kutsuliikennettä.

Näin vihreät näkevät varhaiskasvatuksen tulevaisuuden – "Jos on mahdollista panostaa entistä enemmän, niin valitsemme sen vaihtoehdon"

"Turvetuottajia on tuettava"

– Meidän tehtävämme on laskea päästöjä ylipäätään. Olemme itse asiassa päässeet jo puoleen väliin niitä tavoitteita, joita olemme tälle vaalikaudelle asettaneet.

Ohisalo tähdentää myös, että turvetuottajille myönnetty siirtymätuessa on kyse nimenomaan siirtymästä.

Kiinteistöverosta kuntien talouden pelastaja?

Vihreät on ehdottanut yhdeksi kuntien talouden pelastajaksi kiinteistöveroa.

– Joissain kunnissa kiinteistövero on jo kiristetty aivan tappiinsa. On myös käynyt ilmi, että on paljon sellaisia kiinteistöjä, joita ei ole vielä edes kirjoissa ja kansissa. Tällaista tarkastustyötä täytyy tehdä, Ohisalo toteaa.