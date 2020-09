Oppositio tivasi hallitukselta taas työllisyystoimia ja vastaukset eivät täysin tyydyttäneet – ”Perheiden hätä on todellinen”

– Perheiden hätä on todellinen. Miten hyvin pääministeri ymmärtää yritysten tilannetta? Hallitus ei arvosta yrityksiä esimerkiksi koronatestien järjestämisessä. Mitä te konkreettisesti teette, jotta yritykset perustavat konttoreitaan Suomeen mieluummin kuin esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan, kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma sanoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on halunnut, että julkinen ja yksityinen sektori tekevät hyvää yhteistyötä koronatestauksessa ja muistutti moneen otteeseen siitä, että hallitus on päättänyt laskea teollisuuden sähköveroa EU:n minimitasolle.

Jos tarvetta on, myöhemmin voidaan joutua tekemään säästöjä.

Ministerit vetosivat toistuvasti siihen, että ratkaisuja tehdään lähiviikkoina budjettiriihessä, kuten hallitusohjelmassa on sovittu.

Perussuomalaisia huoletti bensaverojen nousu

Pitääkö olla kovempi irtisanomissuoja?

– On aiemminkin puhuttu siitä, että Suomessa on monta muuta maata helpompaa irtisanoa työntekijöitä. Aiheesta on syytä keskustella, Haatainen totesi.