Hallitus tuo enintään 8-prosenttiset oluet, siiderit ja viinit kauppoihin keväällä, vahva lonkero jääkin Alkoon – näitä muutoksia pelätään

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan kevään aikana eli se on todennäköisesti voimassa ennen juhannusta. Mahdollisesti jo vappuna.

Nykyisin luvanvaraisessa vähittäismyynnissä saa myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia ja valtion alkoholiyhtiöllä Alkolla on yksinoikeus yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin.

– Uudistamme alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan. Lakimuutos on jatkoa vuoden 2018 alkoholilain uudistukselle. Alkoholisääntelyä voidaan maltillisin askelin vapauttaa, koska kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo hallituksen tiedotteessa.

Paljon huolia esitetty

Alkoholiin liittyvän lainsäädännön muuttaminen herättää aina myös huolia ja niin on käynyt tälläkin kertaa. Tämä käy ilmi muun muassa uudesta lakiesityksestä annetuissa lausunnoissa.

HUS-yhtymä on niin ikään huolissaan muutoksen inhimillisestä hinnasta.

Myös THL on korostanut sitä, että muutos on huono alkoholin riskikäyttäjille ja heidän terveydelleen.

Myös kannattajia löytyy

– Oma myyntidatamme kertoo juomakulttuurin muutoksesta muun muassa siten, että alkoholittomien oluiden kysyntä on kasvanut moninkertaisesti ja vakiinnuttanut paikkansa monen ostoskorissa. Edellisen alkoholiuudistuksen aikaan huolta aiheuttanut potentiaalinen ”limuviinojen” käytön lisääntyminen ei toteutunut, ja niiden myynti on vain alle yhden prosentin S-ryhmän alkoholipitoisten tuotteiden vähittäismyynnistä, S-Ryhmä selvittää lausunnossaan.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on periaatteessa tyytyväinen muutoksen suunnasta, mutta on tyrmistynyt siitä, että muutos koskee vain käymisteitse valmistettuja juomia, ei juomasekoituksia. Esimerkiksi suuri osa vahvoista lonkeroista on juomasekoituksia.