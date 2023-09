Ministeri Grahn-Laasonen MTV:lle: Ruokakaupasta voi kohta tilata alkoholia kotiin

Tasa-arvoministerinä Sanni Grahn-Laasonen pitää lähisuhdeväkivaltaa Suomessa synkkänä ongelmana. Suomi on ministerin mukaan saanut moitteita siitä, että jopa toistuvista väkivaltatapauksista on selvinnyt sovittelemalla.

– Peruslinja on se, ettei sovittelulla enää voi välttyä tuomiolta. Se on se tavoite. Ja tämä on siksi, että nämä tilanteet ovat erittäin kipeitä perheissä ja lähisuhteissa, perusteli Grahn-Laasonen.