Alkoholiviranomainen lyttää Orpon hallituksen suunnitelmat uudesta alkoholilaista

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona , kuinka alkoholilain erikoisuuden vuoksi ykkösoluen vahvuisten alkoholijuomien tilaaminen kotiinkuljetuksesta on mahdollista Woltin ja Foodoran omista ruokakaupoista, mutta ei esimerkiksi S-ryhmän tai Keskon kuljetuspalveluista.

Epäselvään tilanteeseen on tulossa ratkaisu, sillä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteena on sallia alkoholin kotiinkuljetus kaupoista ja ravintoloista. Laki on tarkoitus saada voimaan ensi syksynä.