Hallitus tarjoamassa pientalollisille 4000 euron avustuksen öljylämmityksestä luopumiseen – yhdistys pelkää linjauksen tuovan kohtuutonta painetta vähävaraisille eläkeläisille: Lämmitysmuodon vaihto voi maksaa jopa 20 000 euroa

Lämmitysenergia Yhdistyksestä on annettu kovaa kritiikkiä hallituksen tavoitteelle. Yhdistyksen mukaan aikataulu aiheuttaa kohtuuttoman paineen öljylämmittäjille, joista enemmistö on eläkeikäisiä, joiden varat eivät riitä vaadittuun remonttiin.

– Nyt ei ole kyse siitä, että jonkun pitäisi tehdä kallis remontti väkisin. Tämä on lisätalousarviokirjaus, jolla haluamme lisätä sitä, että ihmiset lähtisivät vapaaehtoisesti korjaamaan. En osaa vielä sanoa, millainen systeemi on kymmenen vuoden päästä, koska tämä valmistelu on alussa, Martinkauppi sanoi.

Öljylämmitteisten talojen omistajista suurin osa yli 60-vuotiaita

– Lämmitystapamuutoksen ovat tehneet ne, joille se on ollut järkevää ja joilla on ollut siihen varaa. Jäljellä on kanta, jossa on pieni kulutus sekä iäkkäät asukkaat, joilla ei ole varaa tehdä muutosta, vaikka valtio kannustaisi siihen 10 – 15 prosentin tuella. Mistä he saavat sen loppuosan 15 000 euroa?