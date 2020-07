Marinin hallituksen uudistushanke ihmetyttää asiantuntijaa: "Miten eläkeläinen pystyy tekemään 25 000 euron remontin 1 680 euron tuloilla?"

– Mikäli lämmitysjärjestelmän haluaa kokonaan vaihtaa, on esimerkiksi maalämpöön siirtyminen 4– 5 kertaa kalliimpaa kuin öljylämmitysjärjestelmän päivittäminen uudella öljykattilalla. Monissa öljylämmitystaloissa on yleensä myös pienet tekniset tilat, joihin on vaikea sijoittaa korvaavaa tekniikkaa. Koko lämmitysjärjestelmän vaihto yksittäiselle pientalolle on hinnaltaan 20 000–30 000 euron suuruinen urakka, Otronen kirjoittaa.