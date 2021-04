Hallitus selvittää, miten koteja voitaisiin valvoa – THL:n Salminen: "Jos halutaan koota porukka juhlimaan, mikään ei estä"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että kevään aikana nykyisten rajoitusten ollessa voimassa on käynyt selväksi tarve puuttua erityisesti kodeissa tapahtuviin kokoontumisiin ja arvioida kriittisesti ei-välttämättömien kauppojen ja palveluiden aukioloa.

– Kokoontumisrajoitussäädökset, joita nyt on voimassa, koskevat vain julkisia tiloja. Jos halutaan koota porukka ja lähteä johonkin juhlimaan yksityistiloihin, niin sitä ei mikään estä, Salminen kuvasi.

"Pitääkö kaiken normaalin elämän jatkua, jos uhkana epidemian kiihtyminen"

Salmisen mukaan toinen olennainen kysymys on, pitääkö aivan kaikkea normaalia elämää pystyä jatkamaan ja esimerkiksi pitämään kaikkia liikkeitä auki, jos on olemassa todellinen uhka epidemian kiihtymisestä.

– Me ymmärrämme, että tälläkin on suuret vaikutukset yhteiskuntaan. Mutta jos tilanne on huono, joitain valintoja joudutaan tekemään, Salminen sanoi.