Hallitus päätti herkkuverosta vastoin THL:n kantaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hallituksen kanssa eri linjoilla muun muassa makeisveron korottamisesta.

Kuusipalon mukaan THL:n ehdottaman terveysperusteisen verotuksen ajatuksena on, että mitä enemmän tuotteessa on sokeria, sitä korkeampi sen hinta on. Tämä kannustaisi esimerkiksi makeisten valmistajia kehittämään vähäsokerisempia tuotteita.