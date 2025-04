Hallitus lopetti päivän urakan puoliväliriihessä – eripuraa lähinnä yhdestä asiasta

Hallitus on päättänyt puoliväliriihineuvottelut tältä päivätä. Neuvotteluja jatketaan vielä pienemmissä työryhmissä.

Hallitus on tänään ollut koolla neuvottelemassa julkisen talouden tasapainottamisesta.



Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan puoliväliriihi päättyy huomenna, koska hallitus tarvitsee kaiken mahdollisen ajan isojen päätösten tekemiseen.

Hallitus päättää nyt valtion talouden raameista lähivuosille.

Rakentava tunnelma

MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen kertoo, että neuvotteluja on kuvattu rakentaviksi.

Tietoja ainakaan mistään isoista kriiseistä ei ole tihkunut julkisyyteen.

– Se kertoo siitä, että riihtä on aika pitkään pohjustettu. Toisaalta on sanottu, että neuvoteltavaa vielä riittää. Isoja asioita on pöydällä, isoimpana ehkä kasvutoimet, eli käytännössä veronvähennykset. Hallitus pohtii ainakin työn verotuksen ja yhteisöverotuksen keventämistä, Nykänen selvittää Seitsemän uutisissa.

– Vastaavasti jostain on löydettävä korvaavia säästöjä tai veronkiristyksiä. Se tiedetään että niitä haetaan ainakin poistamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus. Siitä ei ilmeisesti ole hallituksessa kiistaa. Lisäksi perussuomalaiset toivoisi lisää leikkauksia kehitysapuun.

Hallitus keskustelee myös ilmasto- ja energia-asioista.

– Hallituksesta on kuulunut sellaista, että jos jostain kiistaa tulee, niin juuri ilmastoasioista. Perussuomalaiset haluaisi lykätä esimerkiksi Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ainakin vuodelle 2035.

Maailman epävarma tilanne, kuten kauppasota ja Ukrainan sota vaikuttavat vahvasti talouden kuvaan.

Nykänen kertoo, että ainakaan valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullit eivät loisi hallitukselle lisää paineita esimerkiksi lisäsopeutukseen.

