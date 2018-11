Lääkärikansanedustajat ovat huolissaan potilaiden oikeuksista, kun poliisille halutaan lisää valtuuksia – "On tavattoman tärkeää, että luottamus säilyy"

Kokoomuslainen Sari Raassina sanoi tänään iltapäivällä, että ei halua ottaa lopullista kantaa asiaan, koska on lehtitietojen varassa. Hän ihmetteleekin, miksi potilaan oikeuksien turvaamisesta ei ole tarkempaa tietoa, vaikka esityksellä kerrotaan olevan kiire.

– Monta kertaa ahdistus on kova, jos ihminen alkaa miettiä itsetuhoisuutta tai väkivaltaisia impulsseja. Silloin on tavattoman tärkeää, että luottamus terveydenhuoltoon säilyy, että ihminen saadaan asianmukaisesti hoitoon, sanoo Raassina MTV Uutisille.

Mykkänen perustelee perheväkivallan torjumisella

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan terveydenhuollon puolelle halutaan samantyyppistä tietojenvaihtoa kuin sosiaalihuollossa jo on.

– Esimerkkinä on juuri perheväkivaltakierteet, jotka usein jatkuvat pitkään, tulevat esiin joko sosiaalityön ammattilaisten kautta, jossa tällä hetkellä on tiedonantomahdollisuus, tai sitten terveydenhuollossa, jossa meillä tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat enemmän, koska lainsäädäntö on sekavampi.