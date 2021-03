Asiantuntijalta kritiikkiä poliisien haalarikameroista: Saavat päättää itse mitä muut näkevät

Poliisihallitus on antanut poliiseille parikymmensivuisen ohjeen poliisitehtävien kuvaamisesta haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen tutustui ohjeeseen STT:n pyynnöstä.

"Olisi läpinäkyvämpää, jos joku muu päättäisi materiaalista"

– On todella ongelmallista, että yksittäinen poliisi voi päättää, mitä säästetään ja mitä poistetaan esimerkiksi tilanteessa, jossa aineisto voisi olla sellaista, joka saattaisi saattaa hänet syytteen vaaraan. Olisi läpinäkyvämpää, jos joku muu – esimerkiksi kenttäjohtaja tai tutkinnanjohtaja – päättäisi, mitä materiaalista säilytetään, Tolvanen sanoo.

Asia liittyy itsekriminointisuojaan, jonka Suomen Poliisijärjestöjen Liitto on korostanut kuuluvan myös poliisille. Tiivistettynä se tarkoittaa, ettei kenelläkään ole velvollisuutta myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen.

– Esimerkiksi tyypillisessä voimankäyttötilanteessa, jossa poliisi joutuu käyttämään voimakeinoja ja kohde suuntaa poliisiin väkivaltaa, koko aineiston pitäisi olla käytettävissä. Lähtökohtana pitäisi tietty olla, että poliisi toimii lainmukaisesti ja kaikki se aineisto, mitä kerätään, on julkisen tarkastelun kestävää, hän sanoo.

"Lainsäädäntöperusta ihmisten kotona kuvaamiselle ei ole vahva"

Poliisihallitus korostaa, että laitteita pitää käyttää näkyvästi ja kuvaamisesta ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan kuvattavalle henkilölle. Kuvaamisesta voidaan ilmoittaa myös jälkikäteen, viimeistään silloin kun kuvaamalla saatu tieto on tallennettu poliisin henkilörekisteriin ja sitä käytetään esimerkiksi rikosasian selvittämisessä.

– Ohjeessa katsotaan, että kun kuvaaminen kotirauhan piirissä liittyy poliisitoimeen, perustuu poliisin ohjeistukseen ja on avointa, se ei silloin ole oikeudetonta eikä voi olla salakatselua. Lähtökohta on, että tallentamisesta tekee laillisen se, että siitä ilmoitetaan kohteelle. Sitä ei ole kuitenkaan koeteltu missään tuomioistuimessa, Tolvanen sanoo.

"Tallenteiden julkisuudesta voi tulla aikamoinen ongelma"

– Siihen todennäköisesti joudutaan jossain vaiheessa hakemaan ratkaisu korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Ohjeessa tallenteita verrataan poliisimiehen muistiinpanoihin, ja nehän eivät ole julkisia. Asiasta ei ole ennakkoratkaisua, mutta minun tulkintani on, että poliisi ei tule antamaan kameramateriaalia julkisuuteen, hän sanoo.

Jos poliisi on itse päättänyt kameran käytöstä, Poliisihallituksen ohjeen mukaan teknisellä laitteella hankitut tiedot ovat yksittäisen poliisin "tallennettuja aistihavaintoja" ja "muistiinpanoja", joiden tarkoitus on täydentää ja varmentaa poliisin aistihavaintoja jälkikäteen.

– Ohjeessa on turhan paljon korostettu tallenteiden olevan poliisin muistiinpanoihin verrattavaa tietoa. Kyseenalaistan tämän, koska jos poliisi kirjoittaa itse jotain, se on hänen tuotostaan. Kameratallenne on mielestäni eri asemassa, Tolvanen arvioi.