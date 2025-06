Vihreiden Tynkkyseltä kuitti Riikka Purralle: "Simpanssitkin kykenevät empatiaan"

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja sivalsi valtiovarainministeri Purraa lauantaina pitämässään puheessa.

Vihreiden kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Oras Tynkkynen piti lauantaina vihreiden puoluekokouksessa puheen, jossa hän vertaili itsekkyyteen kannustavia perussuomalaisia ja empatiaan kykeneviä apinoita.

Hämeenlinnassa käynnissä olevan puoluekokouksen yhteydessä pidetty puhe keskittyi empatian merkitykseen politiikassa.

Tynkkysen mukaan perussuomalaiset ovat omaksuneet politiikan tekemisessä itsekkään asenteen, joka hänen mukaansa kukoistaa myös presidentti Donald Trumpin Yhdysvalloissa.

Tähän liittyen Tynkkynen lainasi puheessaan valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.), joka on sanonut aiemmin julkisuudessa, ettei empatia sovi politiikan ohjenuoraksi.

– Se on oikeastaan vain hitusen hienostuneempi tapa sanoa, että on ihan ok olla itsekäs, Tynkkynen sanoi puheessaan.

53:33 Katso videolta vihreiden johtohahmojen Sofia Virran ja Oras Tynkkysen puheet tänään Hämeenlinnassa.

Tämän jälkeen Tynkkynen alkoi kertoa kapusiiniapinoilla ja simpansseilla toteutetuista tieteellisistä kokeista, viitaten ilmeisesti yhdysvaltalaistutkija Sarah Brosnanin tekemiin tutkimuksiin.

Tynkkynen käytti tutkimuksia esimerkkinä kädellisten kielteisestä suhtautumisesta epäreiluun palkitsemiseen.

– Simpanssit kokivat epäreiluksi myös sen, että toista kohdeltiin epäreilusti. Simpanssitkin siis kykenevät empatiaan. Terveisiä Riikka Purralle!

Tynkkysen letkautus keräsi hersyvät naurut puoluekokousyleisöltä.