Hallitus yrittää purkaa hoitojonoja kesken raha- ja hoitajapulan sekä sote-uudistuksen: "Liian monta palloa ilmassa" – 1,6 miljardin euron lupaus tiivistyi 125 miljoonaksi

Korona venyttää hoitojonoja monessa kunnassa, kun henkilökuntaa on ollut pitkään kiinni epidemian hoidossa.

– Meille paljon tärkeämpää olisi saada 1,6 miljardia koronakorvauksia, jotka valtio on luvannut korvata täysimääräisesti kunnille. 125 miljoonaa on aika paljon vähemmän kuin 1,6 miljardia, Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen sanoo.

Tavoitetta pidetään erinomaisena, mutta kunnat toivovat hallituksen kuuntelevan, mikä oikeasti on mahdollista.

– Tällä hetkellä on aivan liian monta palloa ilmassa. Samaan aikaan tehdään sote-uudistuksen hyvinvointialueita, kun on koronan kasvattamia hoitojonoja ja sitten myös tämä hoitotakuu. Ja samalla on erittäin suurta henkilöstöpulaa monessa sote-alan ammatissa. Kaikkea ei pystytä kuntatasolla samaan aikaan hoitamaan, Myllärinen kertoo.