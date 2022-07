Hallituksen hanke "tulee valtavan kalliiksi ja on tietoturvariski", sanoo geenitutkija – näin kommentoi ministeri Aki Lindén

Ihmisten geenitietoihin on kohdistettu lääketieteessä jo pitkään suuria toiveita.

Toiveissa on, että geenitiedon avulla suomalaiset sairastaisivat vähemmän kansantautejaan, kuten sydän- ja verisuonitauteja tai diabetesta, mikä olisi yhteiskunnalle suuri rahallinenkin etu.

Ministeri Lindén: "Geenitieto on erittäin tärkeää"

Hallituksen genomilakihankkeen juuret ovat jo 2010-luvun alussa. Lait piti saada aikaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kaudella, mutta hanke on periytynyt nykyhallitukselle ja vastuuministeri Lindénille.

– Geenitieto on erittäin tärkeää ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Suomessa ja kansainvälisesti tehdään erittäin paljon tutkimusta siihen liittyen, Lindén kommentoi MTV Uutisille.

Hallitus antoi juuri ennen kesätaukoa eduskuntaan perhe- ja peruspalveluministeri Lindénin allekirjoittaman lakiesityksen Genomikeskuksesta. Tarkoituksena on luoda pieni asiantuntijoiden keskus, joka kerää tietoa ja osallistuu julkiseen keskusteluun.

"Hanke tulee valtavan kalliiksi ja on tietoturvariski"

Puheenvuoroja on käyttänyt esimerkiksi Suomen Lääketieteellisen Genetiikan Yhdistyksen puheenjohtaja, ylilääkäri Jukka Moilanen.

Kritiikkiä on annettu paitsi mediassa, myös virallisilla lausuntokierroksilla, etenkin niille lakiluonnoksille, joissa on luonnosteltu genomikeskuksen lisäksi myös genomirekisteriin liittyvää lainsäädäntöä.

Yksi hankkeen äänekäs vastustaja on ollut ruotsalaisen Karoliinisen instituutin molekyyligenetiikan professorina vuodesta 2001 toiminut Juha Kere.

– Genomikeskuksesta ja genomirekisteristä ei tulisi olemaan mitään kansanterveyshyötyjä ohi sen, mitä on jo olemassa. Hanke tulee valtavan kalliiksi. Se on tietovuotoriski ja se on ristiriidassa kansainvälisten säännösten kanssa, Kere sanoo MTV Uutisille.