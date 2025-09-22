Ensi vuodelle ehdotetaan monia veromuutoksia.

Ensi vuodelle esitettyjen veromuutoksien arvioidaan kasvattavan tuloja eniten ylimmässä tuloluokassa. Hallitus esittää ensi vuodelle useita veromuutoksia. Käytettävissä olevat tulot kasvavat näiden seurauksena kaikissa tuloluokissa lukuun ottamatta alinta tulokymmenystä, arvioidaan valtiovarainministeriön muistiossa.

Työn verotusta kevennetään hallituksen esityksen mukaan yhteensä noin miljardilla eurolla ensi vuonna. Lisäksi ylin marginaaliveroaste alennetaan noin 52 prosenttiin.

– Työn verotuksen keventäminen ei juurikaan kohdistu alimpiin tulokymmenyksiin, mikä johtuu siitä, että alimmissa tulokymmenyksissä on vain vähän työtulojen saajia, eikä pienimmistä työtuloista myöskään makseta veroa, muistiossa todetaan.

Veronkevennysten rahoittamiseksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus poistetaan sekä työntekijöiltä että työnantajilta. Myös työhuonevähennys ja työsuhdepolkupyöräedun verovapaus poistuvat.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan polkupyöräetu säilyy verovapaana pidempään, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet polkupyöräedun käyttöönotosta ja pyörän tilaussopimus on tehty viimeistään huhtikuun 23. päivänä.

Ansiotuloverotuksen muutosten arvioidaan yhteenlaskettuna kasvattavan tuloeroja.

Bensan hinta alenee

Ensi vuodelle esitetään myös nykyisin 14 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden verokannan laskemista 13,5 prosenttiin. Muutos koskee esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkkeitä.

Sähkötupakkanesteiden ja nikotiinipussien tupakkaveroa korotetaan. Nuuskan ja nikotiinipussien verotonta matkustajatuontia toisesta EU-maasta rajoitetaan määrällisesti. Viinien ja siiderien alkoholiveroa korotetaan noin yhdeksällä prosentilla.

Samalla bensiinin hintaa ehdotetaan laskettavaksi. Ehdotuksen taustalla on hallitusohjelman mukainen liikennepolttoaineiden valmisteveron hiilidioksidikomponentin alennus, jonka tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa. Veronalennus olisi 100 miljoonaa euroa ensi ja sitä seuraavana vuonna. Esitys on tarkoitus antaa myöhemmin syksyllä.

Verotuksen muutosten tavoitteena on parantaa kotitalouksien ostovoimaa ja työnteon kannustimia sekä tukea talouskasvua ja yrittäjyyttä.