Hallitukselle sateli huonoja arvosanoja – enemmistö on tyytymätön

Suomalaisista 62 prosenttia katsoo, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on onnistunut tehtävissään heikosti, ilmenee Verianin toteuttamasta puoluebarometrista.

Huonon arvosanan antoi 37 prosenttia vastaajista ja melko huonon 25 prosenttia. Hyvän arvosanan antoi kahdeksan prosenttia vastaajista, 21 prosenttia piti hallituksen toimintaa melko hyvänä.

Hallituspuolueiden kannattajista kokoomuksen ja perussuomalaisten äänestäjät olivat tyytyväisimpiä. Kolme neljästä kokoomuksen tukijoista antoi hyvän arvosanan, perussuomalaisista tätä mieltä oli 70 prosenttia. Pienemmissä hallituspuolueissa oltiin kriittisempiä. Kristillisdemokraateista vain puolet oli tyytyväisiä, RKP:n kannattajista vain 26 prosenttia.

Puoluebarometreissä on keväästä 1995 lähtien annettu hallituksille arvosanoja, joista keskimäärin 38 prosenttia on ollut myönteisiä. Orpon hallitus jää tästä yhdeksän prosenttiyksikköä. Hallitusten arvosanaa on tutkittu nyt 57 kertaa, ja Orpon hallituksen tämänkertainen todistus jää 46. tilalle.

Kokoomusta sympatisoidaan nyt vähemmän

Puolueista gallupien kärjessä paistatteleva SDP pärjää parhaiten. Vastaajista 47 prosenttia ajatteli siitä myönteisesti. 43 prosentilla oli myönteinen kuva keskustasta.

Vihreät ja kokoomus herättivät myönteisiä ajatuksia 37 prosentin verran, vasemmistoliittoa sympatisoi 35 prosenttia. RKP ja kristillisdemokraatit saivat molemmat 29 prosentin verran myönteisiä ajatuksia, perussuomalaiset 26 prosenttia. Liike Nyt jäi 18 prosenttiin.

Suhtautuminen Liike Nytiin on muuttunut eniten negatiiviseen suuntaan viime syksystä, kun myönteisesti ajattelevien osuus on laskenut yhdeksän prosenttiyksikköä. Kokoomukseen suhtautuu nyt myönteisesti viisi prosenttiyksikköä harvempi kuin puoli vuotta sitten.

SDP ja vihreät ovat kasvattaneet myönteisesti ajattelevien vastaajien määrää viime syksystä kolmella prosenttiyksiköllä.

Toivoa on vaaliaktiivisuuden noususta

Vastaajista 60 prosenttia sanoi aikovansa varmasti äänestää tulevissa kuntavaaleissa, 53 prosenttia aluevaaleissa. Verianin mukaan varmoiksi äänestäjiksi ilmoittautuneiden määrä antaa suhteellisen hyvin osviittaa tulevien vaalien äänestysaktiivisuudesta.

Tulos antaa yhtiön mukaan toiveita siitä, että kunta- ja aluevaalien äänestysaktiivisuus voisi nousta aavistuksen edellisistä vaaleista. Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänesti 55,1 prosenttia äänioikeutetuista, vuoden 2022 aluevaaleihin osallistui 47,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Verian toteutti tutkimuksen helmikuun alussa Forum-vastaajapaneelissa. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan yli 1 750 ja tulosten virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.