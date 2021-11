Tuore tutkimus: Tyytyväisyys Marinin hallitukseen laskenut – niukka enemmistö kuitenkin yhä tyytyväinen

Marinin hallituksen onnistumista on mitattu nyt neljästi. Tuore tulos on niistä heikoin. Se jää 17 prosenttiyksikköä keväällä 2020 saavutetusta koko mittaussarjan parhaasta noteerauksesta. Silloin 69 prosenttia kertoi hallituksen toimineen hyvin.

Tutkimus on tehty 12. – 21. lokakuuta 2021. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa. Haastateltavat edustavat 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 223. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.