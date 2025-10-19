Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Liverpool kärsi sunnuntaina 1–2-kotitappion Manchester Unitedille. Liverpoolille tappio oli neljäs perättäinen, jos mukaan lasketaan Valioliigan lisäksi Mestarien liigan vierashäviö Galatasaraylle.
Sunnuntain ottelun avausmaali nähtiin jo runsaan minuutin pelaamisen jälkeen, kun Unitedin Bryan Mbeumo laukoi pallon verkon perukoille. Cody Gakpo ohjasi kotijoukkueen tasoituksen maalin edestä 78. minuutilla. United nousi voittoon Harry Maguiren 84. peliminuutin puskumaalilla.
Liverpool on kerännyt kahdeksasta ottelustaan 15 pistettä ja on sarjataulukossa neljäntenä. Manchester United nousi 13 pisteeseen ja yhdeksännelle sijalle.
Unitedilla oli vierähtänyt pitkä tovi edellisestä voitosta Liverpoolin vieraana. Viimeksi se oli onnistunut tempussa tammikuussa 2016.
Sunnuntain päiväpelissä Tottenham taipui 1–2-kotitappioon Aston Villalle.
Tottenham siirtyi viidennellä peliminuutilla johtoon Rodrigo Bentancurin laukauksella. Morgan Rogers tälläsi Villan avauspuoliajan lopulla tasoihin. Ottelun 77. minuutilla Emiliano Buendia vei Villan komealla laukauksella johtoon.
Tottenham on sarjataulukossa kuudentena ja Aston Villa sijalla 11.