Halla-aho yllättyi Mika Niikon epäilyttävistä yrityskytköksistä: "Tällainen julkisuus ei ole meille hyväksi"

– Tämä asia on tullut uutena ja yllätyksenä. Kyllä me suhtaudumme omiinkin tekemisiimme erittäin kriittisesti, koska tiedämme, että tällainen julkisuus ei ole meille hyväksi, eikä se ole hyväksi Niikolle itselleen.

– Meille on tärkeää, että saamme realistisen kuvan siitä, mitä on tapahtunut. Koska emme me toisaalta voi lähteä omiamme pieksämään ja tuomitsemaan pelkästään siksi että muut puolueet sitä vaativat. Vaan haluamme, että myös Niikko saa oikeudenmukaisen kohtelun tässä asiassa, Halla-aho sanoi MTV Uutisille.