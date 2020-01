Kansanedustajalta löytyi lisää kysymyksiä herättäviä yritysyhteyksiä – SK: Mika Niikko pyysi poistamaan sidonnaisuustietojaan kesken täysistunnon

Aiemmin uutisoitiin, että Niikolla on tiedettyä syvempi sidos yritykseen , jonka toimintaa hän on poliitikon roolissa edistänyt.

Suomen Kuvalehden mukaan Niikko on kansanedustajana omistanut osake-enemmistön ainakin kahdesta yhtiöstä, mutta jättänyt omistuksensa ilmoittamatta useimpina vuosina.

Toinen yrityksistä on Niikon poikansa kanssa vuonna 2013 perustama Finnsolid Export Oy. Niikko oli yrityksen perustamisen aikaan ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Puolusti hanakasti sähkötupakkaa

– Arvoisa puhemies! Toki on niinkin, että sähkösavukkeen käyttö ei välttämättä ole täysin vaaratonta. Silti THL:n mukaan sen käytössä muodostuu vähemmän haitallisia aineita kuin savukkeiden käytössä ja palamisreaktion yhdisteitä ei luonnollisesti ole. Olen ihmetellyt, miksi sähkötupakkaa ajoittain vastustetaan niin voimakkaasti, totesi Niikko eduskuntapuheenvuorossaan.

– On syytä kysyä, suojelemmeko tupakkateollisuuden liiketoimia ja tupakan aiheuttamia terveyshaittoja sillä, jos säätelemme sähkötupakointia liian tiukasti, Niikko sanoi seuraavana keväänä, kun asiaa käsiteltiin jälleen täysistunnossa.

Poistatti maininnan yrityksestä kesken täysistunnon

Yhtiö on jättänyt kokonaan toimittamatta tilinpäätökset kaupparekisteriin ensimmäisiltä vuosiltaan, vaikka laki vaatii sitä. Tammikuussa 2017 patentti- ja rekisterihallitus vaati yhtiötä toimittamaan puuttuvat tilinpäätökset kolmen viikon kuluessa.

Aputoiminimestä luovuttiin

Asiakirjoista kuitenkin selviää, että Niikko on osallistunut yhtiön toimintaan myös sähkötupakkalobbauksensa jälkeen.

On toinenkin yritys, Eurosolid Oy, joka on tukenut Niikkoa myös vaaleissa.

Viime vaalikauden sidonnaisuusilmoituksessaan Niikko on kertonut olevansa sen hallituksen puheenjohtaja. Sen sijaan hän ei ole ilmoittanut, että on myös yrityksen pääomistaja 80 prosentin osuudella. Eurosolid Oy:n omistus on ollut olemassa ainakin vielä vuonna 2018.