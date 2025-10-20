Florida Panthersin suomalainen luottopuolustaja Niko Mikkola on loukkaantumisensa jälkeen taas kunnossa.

Florida Panthersin huippupuolustajien joukkoon lukeutuva Niko Mikkola loukkaantui lauantaina jääkiekon NHL:n ottelussa Buffalo Sabresia vastaan.

Sabresin kanadalaishyökkääjä Tyson Kozak ja Panthersin Mikkola kaatuivat toisessa erässä kamppailutilanteen yhteydessä, ja suomalaispuolustajan kasvot tärähtivät jäähän.

Mikkolan ottelu jäi kesken. Sesongin seitsemännen matsinsa pelanneen suomalaisen raportoitiin kärsivän ylävartalovammasta.

Näet loukkaantumistilanteen ylälaidan videolta.

Pitkää huilia ei kuitenkaan seurannut. Panthersin digitaalisten sisältöjen päällikkö Jameson Olive kertoi päävalmentaja Paul Mauricen antamasta ilahduttavista päivityksestä.

– Maurice sanoo Mikkolan olevan kunnossa. "Hän pelaa kovaa joka ilta, ja hänellä on aina jääpussi jossain. Hän oli kunnossa seuraavana päivänä", Olive kirjoitti X:ssä.

Mikkola on voittanut Panthersin riveissä kaksi Stanley Cupia edellisinä kausina. Lokakuun alussa hänen julkistettiin solmineen seuran kanssa kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

Panthersin suomalainen kapteeni Aleksander Barkov on polvivamman takia sivussa ainakin koko runkosarjan.