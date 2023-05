Haaviston presidentinvaalikampanjaa pohjustetaan – yhdistys kulkee nimellä Mahdollisuuksien Suomi 2030

Yhdistysrekisteriin on rekisteröity uusi yhdistys, jonka hallituksessa ovat europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) ja Olli Muurainen, joka on aiemminkin ollut mukana Haaviston presidentinvaalikampanjoissa.

Hallituksen puheenjohtaja on Antti Heikinheimo. Lisäksi hallituksessa on Tuuli Kousa, joka on toiminut esimerkiksi Haaviston omistajaohjauksesta vastaavana erityisavustajana vuosina 2013–2014.