Vanhan vallan kaatuminen Syyriassa kävi nopeasti, mutta nyt kysymys on, millainen valta muodostuu tilalle.

Suurin ja hyökkäyksen kannalta merkittävin kapinalisryhmistä on ollut Hayat Tahrir al-Sham (HTS), jota väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta luonnehtii islamistiseksi, konservatiiviseksi aseelliseksi järjestöksi. HTS:llä on aseellisen siipensä lisäksi ollut myös toimintaa, jolla on pyritty luomaan ja tukemaan sille siviilihallintoa.

Hyypän arvio Huomenta Suomen haastattelussa on, että yksin toimiessaan HTS lähtisi rakentamaan islamilaista valtiota, jossa olisi nykyistä tiukempi islamin lain tulkinta.

Onko Syyria siis tiellä kohti afganistanilaistyyppistä islamilaista, totalitaarista yhteiskuntaa? Hyyppä ei pidä sitä tässä vaiheessa todennäköisenä.

– Syyria on hyvin erilainen yhteiskunta kuin vaikka Afganistan. En usko, että samanlaista Talebanin kaltaista hallintoa tulisi siellä valtaan.

Vaara kiristyvästä vallasta kytee

HTS on julkisuuteen pyrkinyt antamaan viestin yhteistyökyvystä ja vähemmistöjen suojelusta. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren muistuttaa, että kauniit sanat eivät suoraan merkitse niiden mukaisia tekoja.

– Yleensä kun islamistit nousevat valtaan, niin alussa on hymykampanja, mutta sitten otteet tiukkenevat ja aletaan säätää lakeja, jotka rajoittavat ihmisten elämää, hän sanoo.

– Tällainen vaara on olemassa.

Myös Hyyppä on sitä mieltä, että vähemmistöjen ja kansainvälisen yhteisön rauhoittelu ei voi jäädä pelkkien puheiden varaan.

– Kun he ovat tällaisia lupauksia tehneet, pitäisi heidät pitää myös tilivelvollisina.

Luottavaisia tulevaisuudelle vaikuttavat olevan kuitenkin monet maasta paenneet. Havaintojen mukaan monet autotiet ovat täynnä olojen paranemisesta toiveikkaita, paluumatkalla olevia pakolaisia.

Mikään ei kuitenkaan ole varmaa.

– Jos maa ajautuu enemmän kaaokseen tai jos HTS saisi sen hallinnon yksin kontrolliinsa ja alkaisi tuottaa omanlaista politiikkaa, niin jotkut ryhmät voisivat lähteä maasta, Hyyppä toteaa.

Dahlgren toteaa, että Syyrian kaduilla nähtävässä ilonpidossa liikkeellä olivat juuri HTS:n tukijoukot. Hänen arvionsa mukaan monet muista ryhmistä pysyttelivät odottamassa kodeissaan ja maallisia oppositioryhmiä edustavat ovat pysyneet ulkomailla.

Alkaako valtion rakennustyö vai uusi roihahdus?

HTS:n toimintaa rajoittaa arvioiden mukaan erityisesti se, että HTS ei ole uuden Syyrian rakentamistyössä yksin. Mukana kapinassa on ollut muita toimijoita ja alueita, jotka eivät tue islamistiliikkeen suunnitelmia.

Käytännössä Syyriassa on tällä hetkellä hyvin paljon erilaisia toimijoita, joiden tavoitteet ovat myös osittain ristikkäisiä. Esimerkiksi maan pohjoisosissa kurdeilla ja kapinallisjärjestöillä on ollut aseellisia yhteenottoja. Haaste on, miten erilaiset aseelliset järjestöt kykenevät toimimaan yhdessä, jos pystyvät.

Hyypän mukaan Syyriassa on käynnissä hyvin kriittinen hetki, jossa konflikti voi joko lientyä tai roihahtaa uudelleen.

– Pahin mahdollinen skenaario on, että väkivalta alkaa uudelleen, hän sanoo.

Dahlgren muistuttaa, että vaikka al-Assadin hallinto kaatui helposti, on kumouksen jälkeinen työ näistä se vaikeampi.

– Miten tästä rakennetaan toimiva valtio, se on ihan toinen kysymys, hän toteaa Syyrian tulevaisuudesta.

