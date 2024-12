Pahamaineisen Sednayan vankilan sisältä Syyriasta näyttäisi löytyvän todisteita järjestöjen vuosia raportoimasta kidutuksesta ja teloituksista.

Sunnuntain ja maanantain aikana Syyriasta on levinnyt videoita, joissa näkyy kaduilla juoksevia ihmisiä, osa ilman kenkiä, osa kiljuen riemusta, osa hämmentyneinä ja peloissaan.

Nämä vankiloista vapautetut ihmiset ovat silminnähden epäuskoisia, että Syyrian presidentti Bashar al-Assad on todella syrjäytetty.

Syyrian valtion vankiloihin on kadonnut yli 100 000 ihmistä sodan alettua vuonna 2011. Se on noin viidesosa koko Syyrian sodan kokonaisuhrimäärästä.

Suurin ja pahamaineisin vankiloista on Sednaya, sotilasvankila pääkaupunki Damaskoksen lähellä.

Sednayassa arvioidaan kuolleen yli 13 000 ihmistä sodan aikana. Vangit ovat pääosin poliittisia vankeja, jotka on tuomittu järjestöjen mukaan väärin perustein.

Kapinalliset pääsivät vankilaan sunnuntaina ja vapauttivat satoja vankeja.

Kapinallisten jälkeen myös vankien omaiset ja avustusjärjestöt, kuten Syyrian siviilipuolustus eli Valkoiset kypärät ovat menneet vankilaan etsimään ihmisiä.

Nyt julkaisuilla videoilla näkyy, kuinka selleistä vapautetaan miehiä, naisia ja jopa pieniä lapsia.

– Hän [Assad] on kaadettu. Älä pelkää, sanotaan vankilassa kuvatulla videolla, jossa sellistä astelee naisten lisäksi ulos pieni taaperoikäinen lapsi.

Ristiriitaisia tietoja maanalaisista selleistä

Tilanne Sednayan vankilassa on yhä sekava. Paikallisten keskuudessa on levinnyt huhuja, että maanalaisissa selleissä on jumissa tuhansia vankeja, joten omaiset ryntäsivät pelastustoimiin.

BBC:n mukaan paikalliskuvernööri vetosi sosiaalisessa mediassa entisiin vanginvartijoihin ja vankeihin, jotta he saisivat koodit maanalaisiin, elektronisiin selleihin. Myös Valkoiset kypärät -järjestö sanoi tutkivansa väitteitä piilotettuihin selleihin jääneistä ihmisistä.

Järjestön julkaisemilla videoilla näkyy työntekijöitä hakkaamassa seiniä salaisten käytävien varalta. Järjestö kuitenkin maanantaina kertoi, ettei ole löytänyt todisteita maanalaisista selleissä olevista ihmisistä.

Sednayan vankien oikeuksia ajava, syyrialainen ADMSP -järjestö (Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison) sanoi maanantaina, että kaikki vangit on saatu vapautettua. Järjestön mukaan huhut maanalaisissa selleissä eivät pidä paikkaansa.

Järjestö pyytää, etteivät omaiset tulisi vankilan alueelle, koska siellä voi olla miinoja. Epätoivoiset omaiset yrittävät kuitenkin yhä löytää merkkejä kadonnaista läheisistään.

Vankilassa raportoitu julmasta kidutuksesta

"Ihmisten teurastamona" tunnetussa Sednayan vankilassa on raportoitu laajasta kidutuksesta ja epäinhimillisestä kohtelusta Syyrian sodan alusta alkaen.

Vuonna 2016 kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty raportoi kidutuksesta, massahirttämisistä, seksuaalisesta väkivallasta ja teloitushuoneista. Tuolloin järjestö arvioi yli 13 000 ihmisen kuolleen vankilassa.

– Sednayan vankila on paikka, jossa Syyrian hallinto teurastaa omia kansalaisiaan kaikessa hiljaisuudessa, Amnesty kirjoitti tuolloin raportissaan.

Raportti perustui vankilassa olleiden ihmisten kertomuksiin kokemuksistaan ja järjestöjen sekä toimittajien tutkimuksiin.

Sednayan vankilan sisältä löytyneitä hirttoköysiä toimittajan kuvaamana maanantaina.

Vankilassa olleiden ihmisten mukaan heitä pidettiin epäinhimillisissä olosuhteissa. Heillä oli jatkuva puute vedestä, ruoasta tai terveydenhuollosta, joten ihmisiä kuoli usein täysin estettävissä oleviin syihin, kuten tulehduksiin.

Noin kolmen neliömetrin selleissä saattoi olla jopa 50 ihmistä. Osa vangeista ei nähnyt auringonvaloa vankeutensa aikana, eikä heidän sallittu puhua.

Voit katsoa vankilan sisältä kuvattuja videoita artikkelin alusta.

Vankeja vietiin öisin hirtettäväksi

Amnestyn raportin mukaan viikoittain 20–50 ihmistä vietiin selleistä keskellä yötä teloitushuoneisiin, joissa heidät hirtettiin. Vankilan vartijat kutsuivat teloitusöitä "juhliksi".

– Kuka tahansa sai hakata heitä, kunnes [päällikkö] saapui. Tiesimme, että he kuolevat kuitenkin, joten saimme tehdä heille mitä halusimme, entinen vanginvartija kertoi Amnestyn raportissa.

Mies kuvasi Sednayan vankilan sisätiloja maanantaina. Vangit ovat kertoneet olleensa joskus pitkiäkin aikoja ilman auringonvaloa.

Vankilan sisältä julkaistiin viikonloppuna videokuvaa Sednayan sisältä huoneesta, jossa on lattioilla lukuisia hirttosilmukalle solmittuja köysiä.

Aiemmin on raportoitu myös suolahuoneista Sednayassa. Kuolleita on ollut niin paljon, että vankilassa on käytetty ainakin osan ajasta suolahuoneita ruumiiden säilömiseen.

Sednayan vankilan sisätiloja maanantaina.

Suola on hidastanut ruumiiden hajoamista, kun käytössä ei ole ollut kylmätiloja. Vankilasta vapautuneet kuitenkin ovat kertoneet, että ruumiit saattoivat lojua usein päiviä selleissä ennen siirtämistä suolahuoneisiin.

Vuonna 2020 vankilasta vapautunut mies kertoi Al Jazeeralle, kuinka hänet heitettiin suolalla vuorattuun huoneeseen osittain muumioituneiden ruumiiden keskelle.

– Ensin ajattelin, että heillä on kaikki tämä suola, mutta he eivät laita sitä ruokaamme ollenkaan. Sitten astuin johonkin kylmään. Se oli jonkun jalka.

"Haluamme, että Sednaya muistetaan Auschwitzin tavoin"

Amnestyn mukaan vankien kohtelun tarkoituksena oli murtaa heidät psyykkisesti. Vankilaolosuhteista selviytyneet ihmiset ovat olleet syvästi traumatisoituneita ja tarvinneet intensiivistä lääketieteellistä ja psyykkistä hoitoa.

ADMSP -järjestö on aiemmin kuvaillut Sednayan vankilan olevan kuin musta aukko, josta Syyrian hallinto ei halua ulkomaailman tietävän.

Vuonna 2022 järjestön perustajajäsen Diab Serriya kertoi Al Jazeeralle, että heidän tietoonsa tulee jatkuvasti uusia kauheuksia vankilasta, kun heidän tutkimuksensa etenevät ja vankilasta selviytyneet pystyvät kertomaan tapahtumista.

– Jos poliittinen valta koskaan vaihtuu Syyriassa, haluamme, että Sednaya muutetaan museoksi Auschwitzin tapaan.