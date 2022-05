Intialainen pariskunta vaatii pojaltaan rahojaan takaisin, jos lastenlasta ei ala kuulua

Jos lastenlapsia ei kuulu vuoden sisään, vaativat he rahojaan takaisin. Korvaussummaksi on asetettu 50 miljoonaa rupiaa eli noin 618 000 euroa.

Intiassa avioliitto ei ole vain pariskunnan asia

Taloudellisten menetysten lisäksi vanhapari kokee kärsivänsä henkisesti poikansa lapsettomuudesta. Intia on laajalti vanhoillinen maa, jossa vanhemmilla on paljon valtaa lastensa elämään. Vaatimuksista kieltäytyminen voidaan nähdä epäkunnioittavana.

Sanjeev ja Sadhana Prasad ovat sanoneet poikansa valinnan asettavan heidät naurunalaisiksi yhteisön silmissä ja kuvailleet päätöstä julmaksi. Mikäli lapsenlapsia ei kuulu, tarkoittaisi se sukupuun katkeamista. The National -uutissivustolle puhuneen pariskunnan asianajajan mukaan ajatus kuolemisesta ennen lapsenlapsen näkemistä on hänen asiakkaistaan sydäntä särkevä.

Mediatietojen mukaan asiaa on ennen oikeustoimia puitu perheen sisällä. Eläköitynyt vanhapari on kertonut voivansa auttaa nuoria lastenhoidossa, mikäli miniän on vaikea sovittaa työtä ja perhe-elämää yhteen. Tästä huolimatta he ovat suhtautuneet vauvaehdotuksiin vältellen.