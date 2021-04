Haalarikamerat tulevat jokaiselle poliisilaitokselle – käyttöön esimerkiksi kotietsinnöissä ja väärin pysäköityjen autojen kuvaamisessa

Heikinheimon mukaan kamerakuvaa on jo käytetty rikosoikeudenkäynnissä todisteena.

Käyttöön esimerkiksi kotietsinnöissä

– Jos poliisi on mielenosoituksessa ja käskee porukan hajaantumaan, mutta he eivät noudata käskyä, niin tilanne voidaan kuvata.

– Lähtökohta haalarikameran käytössä on avoimuus. Mahdollisuuksien mukaan poliisi ilmoittaa, jos he kuvaavat tilanteen. Voidaan myös näyttää jo tilanteessa henkilölle, että tällaistä kuvaa otettiin.

Kamera antaa oikeusturvaa

– Tietysti haalarikameran käyttöönottopäätös on poliisin vastuulla. Toki esimiehet voivat ohjata kameraa käyttämään, Heikinheimo sanoo.

Heikinheimo kuitenkin toteaa, että yksi kameran käyttötarkoituksista on se, että poliisi voi osoittaa toimineensa toisin kuin on väitetty.

– Tämä on yksi hyvä käyttökokemus, joka haalarikameroista on saatu. Haalarikameran käyttö on poliisin oikeusturvan kannalta merkittävää.