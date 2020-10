Poliisi on testannut vartalokameroita Helsingin poliisilaitokselle jo viisi vuotta – miksi ne eivät ole vieläkään maanlaajuisessa käytössä? "Piikki osuu syvälle itsetuntoon"

Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa vieraillut poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta sanoo, että suurin syy hankkeen venymiseen ovat itse tekniset laitteet. Lisäksi asiassa on paljon juridisia kysymyksiä.

– Oma kysymyksensä on aina myös tähän kokonaisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja varsinkin henkilötietojen käsittelyä koskeva kokonaisuus.

Poliisihallitusta on kritisoitu siitä, että kentällä kameroita käyttävien poliisien mielipiteitä ei ole kyselty.

– Olen yksi pääkäyttäjistä Helsingin poliisilaitoksella ja olen kouluttanut sekä Helsingissä että Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöä tähän kameraan. Poliisihallitus ei ilmeisesti ole ollut riittävissä määrin kiinnostunut, mikä loppukäyttäjän näkemys tästä asiasta on. Minuun suoraan ei ainakaan kukaan Poliisihallituksesta ole ollut yhteydessä kysyäkseen näistä kokemuksia, kertoo poliisi Sebastian Söderholm.

Tarkkaa ohjeistusta vaaditaan

Poliisihallitus on tällä hetkellä laatimassa ohjeistusta kameroista. Arvelinin mukaan ohjeistusta laatiessa tullaan kuitenkin viimeistään käymään käyttäjien kokemuksia läpi.

Kameroiden käyttöönotto on viivästynyt, milloin ne sitten saadaan käyttöön?

– Tekninen vaihtoehto, mikä tässä on valittu, eli älykännykän moniajo ja sen hyödyntäminen haalarikamerana, edellyttää lisäosan, jonka alustava aikataulu näyttää menevän ensi vuoden keväälle, Arvelin kertoo.

Ensi kevät on siis tämänhetkinen alustava aikataulu. Ohjeistus voisi olla valmis ensi vuoden alussa.

– Tähän malttamattomuuteen liittyy se, että halutaan ihan selkeä ohjeistus ja koordinaatio. Sitten kun näitä laitteita valitaan, kentällä on se oma kokemus, kertoo puheenjohtaja Jonne Rinne Suomen Poliisijärjestöjen Liitosta.

Ohjeistus on tärkeää muun muassa yksityisyyden suojaan liittyvien asioiden vuoksi.

Itsekriminointisuoja aiheuttaa kysymyksiä

Kameraa kantavalla poliisilla on itsellään päätäntävalta siitä, onko kamera päällä, ja tallennetaanko kameraan kuvattua materiaalia vai poistetaanko se.

– Itsekriminointisuoja koskee vain henkilöä itseään. Jos hänen videolleen tallentuu minun mahdollinen väärinkäytökseni, se on todistusaineistoa, se on hävittämiskiellossa. Vastaavasti, jos minun hallussani ollut kamera takavarikoidaan, se on edelleen todistusaineistoa.