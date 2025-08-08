Guardian: Uefa tukenut miljoonilla venäläisseuroja sodan aikana

Uefa on maksanut Venäjälle miljoonia euroja sodan aikana, kertoo Guardian./All Over Press
Euroopan jalkapalloliitto Uefa on maksanut Venäjälle miljoonia euroina Ukrainan sodan aikana, kertoo Guardian.

Venäläisjoukkueet suljettiin ulos kansainvälisistä kilpailuista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainassa helmikuussa 2022. Tästä huolimatta Uefa on maksanut maan jalkapalloliitolle sodan aikana yli kymmenen miljoonaa euroa niin sanottua solidaarisuusrahaa.

Guardianin mukaan solidaarisuusrahaa jaetaan yleisesti seuroille, jotka eivät saavuta kotimaansa kilpailuissa paikkaa eurokentille. Rahan tarkoitus on säilyttää rahakkaiden europelien ulkopuolelle jäävien seurojen kilpailukyvykkyys Euroopan pääsarjoissa. 

Guardianin mukaan Uefa maksoi kaudelle 20222023 Venäjän jalkapalloliitolle 3,3 miljoonaa euroa, kaudella 20232024 rahaa maksettiin 3,4 miljoonaa euroa ja kaudella 20242025 vielä 4,2 miljoonaa euroa.

Ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa kaudella 20212022 rahaa maksettiin 6,2 miljoonaa euroa. 

Kansallisen jalkapalloliiton on määrä jakaa rahat seuroille.

Samanaikaisesti viisi ukrainalaisseuraa on jäänyt ilman solidaarisuusrahaa, koska ne sijaitsevat sota-alueella. Seurojen puheenjohtajat ovat Guardianin mukaan kirjelmöineet Uefan puheenjohtajalle Aleksander Ceferinille ja valittaneet jääneensä ilman solidaarisuusrahaa vuosina 20232024 ja 20242025. 

Odessalaisten Choromoretsin ja Real Pharman, zaporizhzhialaisen IFC Metalurgin, Mariupolista tulevan FSC Phoenixin ja harkovalaisen FC Metalist Kharkivin johtajat kertoivat kuulleensa Uefalta ja Ukrainan jalkapalloliitolta, että maksut oli jäädytetty svetisiläispankin vaatimuksesta, koska kyseiset seurat sijaitsevat "sota-alueella".

Emme ole saaneet tarkempaa tietoa tai kuulleet laillista perustetta maksujen rajoituksille. Käytetty sanavalinta, jolla viitataan sotaoperaatioalueeseen on täysin epäselvä meille, eikä vastaa todellisuutta, seurapomot kirjoittivat Guardianin mukaan.

Sotaoperaatioalue tai pikemminkin Venäjän sotilaallisen aggression alue ei ole mikään erityinen alue maassamme, vaan se käsittää koko Ukrainan.

Venäjä on hyökkäyksensä aikana miehittänyt Mariupolin ja osia Zaporizhzhian alueesta, mutta Odessaan ja Harkovaan venäläiset eivät ole päässeet.

Puheenjohtajien kirjeessä Ceferinille lisätään, että taloudellinen apu ja tuki olisi tarpeen seuroille, jotka Venäjän sotatoimien vuoksi jäävät vaille normaaleja tulonlähteitään.  Guardian ei yrityksistä huolimatta ole saanut Uefalta kommenttia tilanteeseen.

