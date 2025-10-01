Euroopan jalkapalloliitto Uefa on jäädyttänyt suunnitelmat kitkeä Israel eurooppalaisista kilpailuista, kertoo brittilehti Guardian. Lehden mukaan Uefa ei etene Israelin pannassa, koska Lähi-itään tavoitellaan rauhaa.
Alkuviikolla esitellyn rauhansuunnitelman arkkitehtina on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Uefa ei ole ylipäätään vahvistanut, että se puntaroi Israelin sulkemista Euroopan MM-karsintalohkosta ja muusta jalkapallotoiminnasta, mutta järjestöön on kohdistunut painetta. YK on linjannut, että Israel toteuttaa Gazassa kansanmurhaa, mutta Israel on kiistänyt tulkinnan jyrkästi.
Guardianin lähteiden mukaan Uefassa Israel-pannan toteuttaminen mahdollisen rauhanprosessin aikana olisi kuitenkin tyhmää.
Ukrainaan helmikuussa 2022 hyökännyt Venäjä on sivussa kansainvälisestä jalkapallosta.