Guardian: Britannia selviää pääministeri Johnsonin mukaan helposti sopimuksettomasta brexitistä – hallituksen sisäiset dokumentit arvioivat toisin

– Uskon, että selviämme tästä. Britannia on hieno, hieno maa, selviämme helposti sopimuksettomasta vaihtoehdosta, Johnson sanoi.

Brittimedia on uutisoinut sille vuodetuista hallituksen sisäisistä dokumenteista, joissa arvioitiin, että sopimukseton brexit voisi tuoda Britanniaan puutetta ruuasta, polttoaineesta ja lääkkeistä.

Johnson panttaa ratkaisuehdotustaan



Johnson on sitoutunut lokakuun lopussa koittavaan brexitiin, sopimuksella tai ilman. Hän on yrittänyt neuvotella edeltäjänsä Theresa Mayn vääntämää brexit-sopimusta uudelleen EU-johtajien kanssa, mutta toistaiseksi ohuin tuloksin.

Johnson on tehnyt selväksi haluavansa kuopata sopimukseen kuuluvan backstop-suunnitelman, jonka tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä brexitin jälkeenkin. Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.