Asiantuntija: Boris Johnson pelaa huonoilla korteilla vaatiessaan uusia brexit-neuvotteluita – sopimukseton EU-ero olisi kova paikka: "Vähän kuin jyrkänteeltä putoaisi"

Uusia brexit-neuvotteluita hinkuva Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson on turvautunut ainoaan mahdolliseen taktiseen liikkeeseen, joka hänelle on tarjolla, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan edessä on kuitenkin melkoinen pattitilanne. EU-johtajat ovat sanoneet toistuvasti, että sopimusta ei enää avata. Britannian parlamentissa poistumissopimus on torjuttu jo moneen otteeseen.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan on vaikea ajatella, että sopimuksessa olisi joku yksittäinen osa, joka nostettaisiin esiin ja avattaisiin uudelleen.

– Hänellä on huonot pelikortit käsissään, ja hän sen itsekin ymmärtää. Hän on astunut suoraan edeltäjänsä saappaisiin tässä asiassa. Siellä on sopimus valmiina, joka ei miellytä parlamenttia, Tiilikainen toteaa.