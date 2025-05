Tanskalainen Kasper luuli saavansa kansalaisuuden, nyt uhkaa karkotus USA:sta: Syynä 10 vuotta sitten surussa unohtunut lomake

Yli kymmenen vuotta Yhdysvalloissa asuneen tanskalaisen kohtalo on epäselvä.

Kasper Eriksen on rakentanut elämäänsä Yhdysvaltoihin viimeisen kymmenen vuoden ajan. Hänellä on vaimonsa Savannah Eriksenin kanssa neljä lasta ja viides on tulossa. Nyt perhe ei tiedä, pääseekö isä viidennen lapsensa synnytykseen, sillä hänet on pidätetty.

Paikallismedia Mississippi Free Pressin mukaan Kasper oli menossa kansalaisuushaastatteluun Memphisin kaupunkiin. Haastattelun sijaan hän tulikin pidätetyksi.

– Me emme edes saaneet sanoa hyvästejä, Savannah Eriksen kertoi Mississippi Free Pressille.

Kyse on yhdestä puuttuvasta lomakkeesta, joka olisi pitänyt toimittaa jo vuonna 2015. Tuolloin lomake oli kuitenkin jäänyt toimittamatta, koska pariskunnan ensimmäinen lapsi kuoli kohtuun ja paperityöt jäivät surun vuoksi tekemättä.

Vielä syyskuussa 2024 maahanmuuttoviranomaiset olivat ilmoittaneet kaiken olevan kunnossa kansalaisuuden saamiseksi.

Tapaus on herättänyt laajaa keskustelua myös viestipalvelu X:ssä.

Tapauksia on enemmänkin

Tutkija Austin Kocher Syracuse-yliopistosta kommentoi Mississippi Free Pressille, että pidätykset ilman rikossyytteitä ovat lisääntyneet merkittävästi Trumpin noustua presidentiksi viime vuoden lopulla. Joe Bidenin kauden lopulla maahanmuuttajia oli kiinniotettuna 30 000, nyt noin 48 000.

– Helpoin tapa löytää maahanmuuttajia on napata heidät, kun he tulevat vapaaehtoisesti toimistoon, Kocher sanoi.

Kasper kertoi Mississippi Free Pressille LaSalle-säilöönottokeskuksesta, että hän voi olosuhteisiin nähden hyvin. Hän on kuitenkin laihtunut 11 kiloa ja jakaa sellin lähes sadan muun kanssa ja saa ulkoilla pari tuntia päivässä.