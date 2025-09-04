Göteborgin raa'asta kaksoismurhasta epäilty jäi poliisin haaviin Oslossa, kiinniottoa edelsi yöllinen takaa-ajo

2:06imgKatso myös: Ruotsissa nuorimmat jengiläiset jopa 8-vuotiaita.
Julkaistu 04.09.2025 15:36
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona Ruotsin Göteborgissa tapahtuneesta erikoisesta henkirikoksesta, jossa kaksi miestä ammuttiin autoon. Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan tapauksesta epäilty mies on saatu nyt yöllisen jahdin päätteeksi kiinni Oslossa Norjassa.

Norjan kansalainen pidätettiin yöllä Oslossa. SVT:n mukaan pidätystä edelsi dramaattinen ajojahti pitkin öistä Oslon keskustaa. Epäilty saatiin lopulta pidätettyä parkkihallissa. 

SVT kertoo, että epäilty oli ylittänyt rajan Svinesundissa Norjan puolelle myöhään tiistaina illalla. Epäillyn auto havaittiin keskiviikon puolella aamuyöstä Oslon keskustassa, jonka jälkeen seurasi takaa-ajotilanne.

SVT:lle puhuneen poliisin edustajan mukaan mies olisi pidätetty muun kuin Göteborgin tapauksen vuoksi. Ruotsi haluaa Norjan luovuttaman miehen Ruotsiin jatkotoimia varten.

Näin kerroimme kaksoismurhasta aiemmin: Mysteeri Göteborgissa: Kaksi miestä ammuttiin autoon, vieressä asuva Dennis ei kuullut mitään

Miehen on määrä astella myös Norjassa oikeuden eteen. Häntä epäillään muun muassa aseisiin liittyvästä rikoksesta.

Göteborgin kaksoismurhan epäillään liittyvän rikollisjengien välienselvittelyihin.

Kukaan lähellä olleista ei kuullut laukauksia tai mitään rikokseen viittaavaa.

Lisää aiheesta:

Tukholmalaishotellin ampumavälikohtauksen uhri on kuollut – mies oli perheensä kolmas rikolliskahnauksissa menehtynyt jäsenRuotsissa pidätettiin 17-vuotias mies epäiltynä poliisin ampumisesta – epäilty kiistää syyllisyytensäMurhamysteeri mutkistuu entisestään – nuoren naisen murhasta epäilty tanskalaismies kuoli sellissään pidätystä seuraavana päivänäNuoren naisen kuolema järkyttää Ruotsissa: Löydettiin kuolleena autosta – poliisi epäilee murhaaOslossa 24-vuotiaan Heikin tappanut ruotsalaismies luovutettiin yön pimeydessä Norjaan – vangitsemisoikeudenkäynti alkaa iltapäivälläKymmenen otettiin kiinni murhaan liittyen Ruotsissa
RuotsiVäkivaltaRuotsin jengiväkivaltaNorjaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ruotsi