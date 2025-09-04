Göteborgin raa'asta kaksoismurhasta epäilty jäi poliisin haaviin Oslossa, kiinniottoa edelsi yöllinen takaa-ajo

MTV Uutiset kertoi keskiviikkona Ruotsin Göteborgissa tapahtuneesta erikoisesta henkirikoksesta, jossa kaksi miestä ammuttiin autoon. Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan tapauksesta epäilty mies on saatu nyt yöllisen jahdin päätteeksi kiinni Oslossa Norjassa.

Norjan kansalainen pidätettiin yöllä Oslossa. SVT:n mukaan pidätystä edelsi dramaattinen ajojahti pitkin öistä Oslon keskustaa. Epäilty saatiin lopulta pidätettyä parkkihallissa.

SVT kertoo, että epäilty oli ylittänyt rajan Svinesundissa Norjan puolelle myöhään tiistaina illalla. Epäillyn auto havaittiin keskiviikon puolella aamuyöstä Oslon keskustassa, jonka jälkeen seurasi takaa-ajotilanne.

SVT:lle puhuneen poliisin edustajan mukaan mies olisi pidätetty muun kuin Göteborgin tapauksen vuoksi. Ruotsi haluaa Norjan luovuttaman miehen Ruotsiin jatkotoimia varten.

Näin kerroimme kaksoismurhasta aiemmin: Mysteeri Göteborgissa: Kaksi miestä ammuttiin autoon, vieressä asuva Dennis ei kuullut mitään

Miehen on määrä astella myös Norjassa oikeuden eteen. Häntä epäillään muun muassa aseisiin liittyvästä rikoksesta.

Göteborgin kaksoismurhan epäillään liittyvän rikollisjengien välienselvittelyihin.

Kukaan lähellä olleista ei kuullut laukauksia tai mitään rikokseen viittaavaa.