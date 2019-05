Googlen uusi satojen jalkapallokenttien kokoinen halli Haminassa työllistää valmistuttuaan kymmeniä ihmisiä: "Investoinnit Suomeen ovat aina hyvä asia"

Tämä on jo toinen Googlen investointi datakeskukseen. Uusi keskus tulee yhtiön palvelinkeskusalueelle Summan vanhan paperitehtaan tontille.

Haminan kaupunginjohtajan Hannu Muhosen mukaan investoinnista on monia hyötyjä. Luvassa on muun muassa 40-60 uutta työpaikkaa. Kansainvälinen jätti-investointi on aina hieno ja tervetullut asia.