Haminan akkutehtaan johtajan taustalla syytöksiä ympäristötuhoista Indonesiassa – näin hän vastaa

Dani Widjaja on työskennellyt Indonesiassa vastuutehtävissä kahdessa kaivosteollisuusyrityksessä, joita syytetään paikallisista ympäristövahingoista. Nyt hän johtaa Haminan tehdasta, jonka pelätään vahingoittavan itärannikon kalakantoja.

Haminaan akkumateriaalitehdasta perustavalla CNGR Finland -yhtiöllä on johtaja, joka on työskennellyt vakavien ympäristösyytösten keskellä Indonesiassa. Hän on CNGR Finlandin toimitusjohtajana heinäkuussa aloittanut Dani Widjaja. Suomalais-kiinalainen Haminan tehdas alkaa valmistaa akkumateriaaleja sähköautojen valmistajille, mikä on herättänyt ympäristöhuolta Haminassa.

Widjaja vastasi kaivosyhtiö CNGR Advanced Materials Indonesian toiminnoista vuodesta 2022 lähtien. Aiemmin hän toimi yli 20 vuotta kaivosyhtiö PT Valen kehitysjohtajana Indonesiassa. PT Vale on yksi Indonesian johtavista kaivosyhtiöistä.

Kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö Business & Human Rights Resource Centre julkaisi vuonna 2022 artikkelin, jossa käydään läpi Indonesiassa tapahtuneita ympäristötuhoja. Jutussa kerrotaan PT Valesta ja CNGR Advanced Materials -yrityksestä, joka käyttää nikkeliä sähköautojen akkujen valmistuksessa. Yhtenä merkittävänä asiakkaana on yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla.

Artikkelissa raportoidaan meriveden pilaantumisesta ja satojen kalastajien elinkeinon tuhoutumisesta. Kärsijöinä ovat jutun mukaan olleet vesieliöstö ja alkuperäisväestö. Alueen asukkaat ovat osoittaneet mieltä yhtiöitä vastaan.

Kysyimme Dani Widjajalta ympäristösyytöksistä Indonesiassa.

– CNGR on maailmanlaajuinen yritys, jolla on hyvämaineisia kansainvälisiä asiakkaita, kuten eurooppalaisia ​​ja yhdysvaltalaisia ​​sähköajoneuvojen valmistajia ja litiumakkuyrityksiä. Ne vaativat tiukkojen ESG-standardien noudattamista, vastaa Widjaja sähköpostitse.

Hän viittaa vastauksessaan yhtiön Indonesiassa käyttämiin sertifikaatteihin.

– Nikkelikaivoksemme sertifioidaan IRMA:n perusteella. Jalostuslaitokset on sertifioitu tai ollaan sertifioimassa RMI-standardien perusteella.

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) on vapaaehtoinen varmistusohjelma, jonka tarkoituksena on ottaa tuotannossa huomioon ympäristölliset ja sosiaaliset seikat huomioon. Responsible Minerals Initiative (RMI) on puolestaan standardi, johon sitoutuneet yritykset tähtäävät vastuulliseen mineraalihankintaan.

Nikkelin louhinta ylipäätään on aiheuttanut Indonesiassa paikalliselle väestölle haittaa, kirjoittaa muun muassa riippumaton ilmastoaiheista kirjoittava uutissivusto Climate Home News joulukuussa julkaistussa artikkelissaan.

Valitusvyöry hallinto-oikeudessa

CNGR Finland on saanut Haminaan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ympäristöluvan, jota on seurannut valitusvyöry.

Tehtaan tuottamat natriumsulfaattipäästöt Itämereen huolestuttavat muun muassa kalatalousviranomaista, joka katsoo, että vesistökuormitus aiheuttaa riskin Haminan edustan merialueen kalakannoille.

Vaasan hallinto-oikeus käsittelee 12 valitusta todennäköisesti keväällä.

– Arvostamme oikeusprosessia Suomessa ja odotamme oikeuden päätöstä. Arvostamme ihmisten näkemyksiä projektiamme kohtaan. Tuomioistuin on lähettänyt joitakin kysymyksiä, ja olemme vastanneet niihin, kertoo toimitusjohtaja Dani Widjaja.

CNGR Finland markkinoi vielä vuonna 2023 Haminan tehdasta lauseella "Suunnitteilla maailman vihrein akkumateriaalitehdas". Enää lausetta ei löydy verkosta.

1:58 Videolla kerrotaan, millaisia huolia kiinalaistehdas aiheuttaa Haminassa.