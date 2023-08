Gogi Mavromichalista tuli isä: "Meidän pikku tyttöä vain katsoo ja on onnellinen"

– On tätä melko vaikea kuvailla. Meidän pikku tyttöä vain katsoo ja on onnellinen. Katson myös vaimoani ja tunnen häntä kohtaan sanoin kuvailematonta rakkautta ja ylpeyttä. Meistä tuli nyt ihan oikea perhe! Dream Team!

– Iso kiitos pitää vielä antaa Naistenklinikan henkilökunnalle ja ammattitaidolle. Oltiin ihan parhaissa käsissä! Nyt alkaa uuden opettelu ja hei… call me daddy! Mavromichalis päättää kirjoituksensa.

Mavromichalis on tullut tunnetuksi Salatut elämät -sarjasta. Hän esitti sarjassa Romeo Aroa vuosina 2005–2008. Hän kertoi viime vuonna MTV Uutisille saavansa edelleen viestejä Salkkareihin liittyen.

– Varmaan yleisin viesti, jonka saan, on että "sain just tietää, että sinä olet Salkkareiden Romeo! Maailmani on jotenkin täysin muuttunut nyt". Se siis yllättää aika monia, Mavromichalis nauroi.