Gogi Mavromichalista tulee isä – "Pieni tyttö on hyvin tervetullut meidän perheeseen"

Mavromichalis on aiemmin kirjoittanut Instagram -julkaisussaan tulevista uusista tuulista, sekä kertonut irtisanoutuneensa Yleisradion työtehtävistään . Julkaisun lopussa hän ilmoitti, että lisää uusia tuulia on myös tulossa.

Mavromichalis viittaa julkaisussaan ”Kärpyliin”, eli kärpäseen, joka on viettänyt aikaa parin kotona. Kärpänen on tullut tutuksi juontajan aiemmista päivityksistä.

Julkaisu on video, jonka aluksi kuvataan ”Kärpyliä” ja vähitellen kuva muuttuu vauvan ultraäänikuvaksi.

– Joka tapauksessa, tää on nyt näistä uusista tuulista se suurin ja ihanin tuuli. Pieni tyttö on hyvin tervetullut meidän perheeseen ja ei malteta odottaa että tavataan, Mavromichalis kertoo.

Mavromichalis on tullut tunnetuksi Salatut elämät -sarjasta. Hän esitti sarjassa Romeo Aroa vuosina 2005–2008.

– Varmaan yleisin viesti, jonka saan, on että "sain just tietää, että sinä olet Salkkareiden Romeo! Maailmani on jotenkin täysin muuttunut nyt". Se siis yllättää aika monia, Mavromichalis nauroi.