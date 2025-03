Gogin mukaan tarttui TTK:sta yksi erityisen merkityksen saanut asia – palaa sen kanssa suoraan lähetykseen

Gogi Mavromichalis pääsi tuomaan yhteen Putous-rooliinsa konkreettisen osan Tanssii Tähtien Kanssa -taipaleeltaan.

Juontaja Gogi Mavromichalis teki paluun tutulle studiolle lauantaina 1. maaliskuuta, kun hän asteli Helsingin Arabiassa sisään samoista ovista, joista kulki läpi viime syksyn Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Tällä kertaa Mavromichalis saapui paikalle Putous-ohjelmaa varten, jonka tuotantokauden neljännessä jaksossa hän suorittaa tet-harjoittelijan virkaa.

– Hauskaa on se, että tietää kaikki bäkkärireitit täällä ja tuli heti kotoisa olo, kun tietää miten pääsee nopeasti kaikkialle, Mavromichalis tunnelmoi MTV Uutisille ennen lähetystä.

– Kivaa tehdä kaikkea tällaista randomia. Sitähän tämä on, tämä on poikkeavaa omasta arjesta, niin se on aina tosi kivaa.

Mavromichalis fiilistelee sitä, että pääsee jälleen näyttelemään. Aikoinaan Mavromichalis nousikin julkisuuteen Salatut elämät -sarjan Romeona.

– En ole pitkään aikaan näytellyt hahmoja, niin nyt sitäkin pääsee tekemään. Mulla on pari hahmoa tuossa koko tämän illan aikana tulossa. Kaksi sellaista suht ällöttävää. Ihanaa olla luvalla ällöttävä, Mavromichalis vitsailee.

Yksi Mavromichaliksen hahmoista oli hänen mukaansa "vedetty niin limaiseksi" että ohjaajan oli jopa toppuuteltava häntä.

– TTK:ssa sai olla muka miehekäs ja seksikäs, ja tässä saa luvalla olla vain hölmö ja höntti.

Putouksen suorassa lähetyksessä nähdään myös pieniä osasia TTK:sta. Yksi on varsin konkreettinen: Mavromichaliksen päällä nähdään sketsissä paita, joka hänellä oli TTK:ssa yllään varsin merkittävän tanssin aikana.

Tarkkasilmäisimmät voivat bongata Gogi Mavromichaliksen yltä Putous-lähetyksessä TTK:sta tutun asun.MTV / Katja Tamminen

Kyseinen paita oli Mavromichaliksella Roosa nauha -lähetyksessä, jossa hän ja Lehmuskoski tanssivat cha cha chan. He saivat kyseisestä tanssista kauden ensimmäisen kymppirivinsä.

– Sen jälkeen sanoin, että tuo on onnenpaita, ja se pitää lunastaa kotiin. Sitten tein niin, ja katsoin sitä himassa, että missä ihmeen tilaisuudessa käytän koskaan tällaista kimaltelevaa, vaaleanpunaista paljettipaitaa. Nyt tuli tilaisuus!

Mavromichalis myöntää, että tanssimista on hieman ikävä. Varsinkin sitä tunnetta, kun tanssin oppi, sen osasi ja pystyi vielä vetämään hyvän show'n. Toisaalta hänellä ei varsinaisesti ole ikävä syksyn äärimmäistä intensiivisyyttä livelähetyksineen ja harjoituksineen.

Myös tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa Mavromichalis on ollut yhteyksissä, mutta kaksikko ei ole juuri ehtinyt toisiaan näkemään kummankin työkiireiden takia. Putousta edeltävänä iltana Mavromichalis kävin kuitenkin katsomassa Tanssien Tähtiin Show'n ensi-iltanäytöksen, jota myös Lehmuskoski tähdittää.

Ennen TTK:ta Mavromichaliksella oli hieman tanssitaustaa, sillä hän oli käynyt tanssikurssilla vaimonsa kanssa ennen parin häitä. Puhetta on ollut siitä, että he voisivat kenties palata yhdessä tanssiparketille tulevaisuudessa.

– Sitten kun elämä tässä vähän tasaantuu, on kaiken maailman hässäkkää, kun tytär on aloittanut just päiväkodin. Kun elämä vähän tasoittuu ja rutinoituu, voitaisiin yrittää löytää joku vaikka aamupäivän tanssitunti, kun tyttö on päiväkodissa. Se olisi tosi kivaa.