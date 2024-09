Gogi Mavromichaliksen vaimo on saanut kotona maistiaisia kumppaninsa TTK-matkasta: "Syttyi samantien"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset alkoivat sunnuntaina 8. syyskuuta. Illan parhaaksi pariksi tuomaripisteiden perusteilla ylsivät Gogi Mavromichalis ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski . Kaksikon ensimmäinen TTK-tanssi oli cha cha cha, josta he saivat tuomareilta yhteensä 24 pistettä.

– Se on vaan niin ilo tulla mukaan, kun pro opettaa, että miten siinä täytyy olla mukana. Parhaani yritin, ja se näköjään meni ihan hyvin, Mavromichalis tunnelmoi.

Oppilaana Mavromichalis on ollut Lehmuskosken mukaan hyvin "terveellä tavalla kunnianhimoinen", joka haluaa treenata kovaa ja intensiivisesti. Tanssiparin harjoitukset ovat Lehmuskosken mukaan olleet varsin tehokkaita.

– Tuntimäärät eivät ole mitään järjettömiä, treenataan noin neljä tuntia päivässä ja siitä ajasta Gogi on todella kuunteleva, ottaa opin vastaan, treenaa kovaa, hikoilee paljon. Mutta meillä on tosi kivaa ja koko ajan sellainen pilke silmäkulmassa, meillä on ihan superkivat kolme viikkoa ollut jo tässä kohtaa.