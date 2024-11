Gogi Mavromichalis ja Kia Lehmuskoski toivovat yltävänsä TTK-finaaliin erityisesti yhdestä syystä: "Tavalla tai toisella se on tosi maaginen"

– Se oli ihana, maaginen hetki. Sanon, että tämä on varmaan yksi oman TTK-historiani ehkä mieleenpainuvin tanssi ja tämä kokemus tuntuu kyllä jotenkin ihanalta. Tuolla lattialla oli aivan ihanaa, meillä oli magee fiilis, ja sitten kun tuli ne kympit, niin (se oli) jotain huikeeta, Lehmuskoski hehkutti

Tanssii Tähtien Kanssa -kautta on jäljellä neljä suoraa lähetystä. Kaksikko toivoo tietenkin pääsevänsä aina finaaliin asti, ja Mavromichalis myöntää jännittävänsä hieman vielä hänelle aivan uusia, tulevia tansseja.

– En ole itse miettinyt voittoa, mutta on puhuttu kyllä siitä, että pääsisipä finaaliin ja kertomaan tämän meidän saagan loppuun, koska tällä saagalla on aika upea loppu. Tavalla tai toisella se on tosi maaginen, Mavromichalis vihjasi.