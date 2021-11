Ghislane Maxwellin oikeudenkäynti alkoi – todisteena saatetaan nähdä "pieni musta kirja", joka sisältää tietoja julkisuuden henkilöistä ja uhreista

Mediamoguli Robert Maxwellin tytär Ghislane tunnettiin aiemmin New Yorkin seurapiireistä ja vaikutusvaltaisista ystävistään kuten Donald Trumpista ja prinssi Andrewista.

Maanantaina oikeus alkaa käsittelemään Maxwellin osuutta tapahtumiin. Maxwellin syytetään hankkineen järjestelmällisesti alaikäisiä tyttöjä Epsteinille hyväksikäytettäväksi. Häntä vastaan on nostettu useita syytteitä ihmiskaupasta.

59-vuotias Maxwell on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän on ollut pidätettynä vuoden 2020 kesästä lähtien, ja on valittanut huonoista oloista vankeutensa aikana.