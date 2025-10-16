Suomen ulkoministeri näpäyttää Georgian pääministeriä eilen perutun tapaamisen jälkipyykkinä.
Ulkoministeri Elina Valtonen on julkaissut viestipalvelu X:ssä viestin, jossa kutsuu Georgian pääministeri Irakli Kobakhidzen seuraamaan valitsemaansa mielenosoitusta Suomeen.
Viesti on näpäytys Kobakhidzelle, jonka hallitus ilmaisi eilen vastalauseensa Valtoselle tämän osallistuttua mielenosoitukseen Georgian-vierailullaan.
– Eiliseen laittomaan mielenosoitukseen osallistumisen ja väärien lausuntojen levittämisen vuoksi pääministeri on päättänyt perua suunnitellun tapaamisen Suomen ulkoministerin kanssa, Georgian hallituksen julkaisemassa lausunnossa todettiin.
Suomen ulkoministeriöstä kiistettiin myöhemmin keskiviikkona, että Valtosen tapaaminen pääministerin kanssa olisi peruttu Georgian aloitteesta.
Ministeriöstä kerrottiin STT:lle sähköpostitse, että tapaamisen perui Suomi jo tiistai-iltana aikataulusyistä.
"Kutsun tapaamaan vapaata lehdistöä"
Valtonen kutsuu nyt viestipalvelu X:ssä pääministeri Kobakhidzen Suomeen seuraamaan tämän haluamaa mielenosoitusta.
– Kutsun sinut, @PM_Kobakhidze, tulemaan Suomeen, tapaamaan vapaata lehdistöä ja seuraamaan mitä tahansa valitsemaasi mielenosoitusta.
X-viestissään Valtonen muistuttaa myös Kobakhidzeä Etyjin periaatteista ja pahoittelee tapaamisen peruuntumista omista aikataulusyistään.
– Georgian tulevaisuudesta voivat päättää vain Georgian kansalaiset. Sama koskee jokaista Etyjin osallistujavaltiota. Jotta ihmiset voivat käyttää tätä oikeutta, he tarvitsevat sananvapautta sekä vapaat ja reilut vaalit, joissa on todellisia poliittisia vaihtoehtoja.