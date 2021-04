George Floydin tappaneen poliisin tuomio määrä julistaa kesäkuussa – syytteet voisivat tietää yhteensä 75 vuoden vankeustuomiota

Yhdysvalloissa entinen poliisi Derek Chauvin on saamassa kesäkuun puolivälissä tuomion mustaihoisen George Floydin surmaamisesta, kertoo muun muassa uutiskanava NBC. Tuomio on määrä antaa Minnesotan Minneapolisissa 16. kesäkuuta. Tieto on peräisin tuomioistuimen kalenterista.