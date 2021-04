George Floyd -oikeudenkäynti loppusuoralla: Valamiehistö vetäytynyt tekemään päätöstään syytetyn poliisin kohtalosta

– Tapaus on käsissänne, hän totesi BBC:n mukaan.

"Me olemme valmistautuneet pahimpaan"

Tunnelma Minneapolisissa on jännittynyt ja kaupunkiin on lähetetty muun muassa kansalliskaartia mahdollisten mielenosoitusten ja levottomuuksien varalta.

– Me olemme valmistautuneet pahimpaan, 62-vuotias Clayton kertoi uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

Liittovaltion rakennuksien suojaksi on asennettu aitoja ja oikeudenkäynnin areenaksi valikoituneen oikeustalon ympärillä olevien pilvenpiirtäjien ovia ja ikkunoita on laudoitettu. Oikeustaloa on ollut turvaamassa armeijan ajoneuvoja.