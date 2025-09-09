Gaza on nyt myös jätekriisin keskellä – uhkaa asukkaiden terveyttä ja henkeä

Julkaistu 09.09.2025 19:34

Riikka Mielonen

riikka.mielonen@mtv.fi

Gazassa kasvava jäteongelma on muuttunut vakavaksi terveysuhaksi alueen asukkaille.

Gazan alueella jäteongelma on kärjistynyt vakavaksi kansanterveyskriisiksi, kun pommitusten seurauksena jätehuolto on romahtanut.

Yli 250 000 kiloa keräämätöntä jätettä on kasaantunut Gazan kaupungin alueelle sen jälkeen, kun Israelin pommitukset tuhosivat suurimman osan jäteautoista.

Jätehuollon romahtaminen on ajanut alueen asukkaat entistä vaikeampaan tilanteeseen, ja monet siirtymään joutuneet perheet asuvat nyt pienempien kaatopaikkojen läheisyydessä, jätekasojen keskellä.

Viranomaiset kertovat etteivät pysty enää hoitamaan jätehuollon tehtäviä. 

Yli 80 prosenttia jäteajoneuvoista on tuhottu, ja Israelin tankit estävät pääsyn pääkaatopaikoille.

Tilanne on muuttumassa kansanterveydelliseksi painajaiseksi.

Gaza kärsii yli neljännesmiljoonan tonnin jätteen kasaantumisesta eri alueilla, kertoo Gazan kaupungin tiedottaja Asim Al-Nabih

– Tämä on muuttunut ympäristö- ja terveyskatastrofiksi, joka uhkaa ihmisten henkeä ja edistää epidemioiden ja sairauksien leviämistä.

Siirtymään joutuneille vaikutukset ovat jo vakavia. Asukkaat kertovat sairauksien leviävän nopeasti ahtaissa suojissa, joissa hygieniaolosuhteet ovat heikot.

