Ellinoora sai kesällä päinvastaisen kokemuksen festareista: "Muistan, miksi teen tätä"

– Odotan tosi paljon, että yleisö kuulee sen. Mulla tuli vahva etiäinen, että Virve on, en sano nyt tarkemmin että mitä, mutta tuli olo, että tämä on pakko tehdä. Semmoisia kirkkaita ajatuksia pitää seurata, ja sekin oli ihan sairaan hauskaa. Se oli kuin keikka kolmessa minuutissa.

Kuluvan vuoden Ellinoora on itse viettänyt keikkataukoa pitäen. Näin ollen hän pääsi itse pitkästä aikaa festareilla yleisön puolelle.

– Olin vaikka katsomassa Anna Puuta Kesärauassa yleisön puolella alkukesästä, ja sitten mietin vaan, että nyt on hyvä aistia ja ottaa hetki happea. Sitten tavallaan, kun on työn ääressä, niin muistan, miksi teen tätä.

– On nyt vaan semmoinen odottava (fiilis), vipattaa jalka ja livejen suunnittelut ja kaikki on jo pitkällä ensi vuodelle. Nyt on semmoista riemua ja tarmoa palata töihin, ja se tuntuu hyvältä.