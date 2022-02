Fyysikko Erik, 48, vaihtoi kätilöksi – ammattien sukupuoliroolit istuvat yhä tiukassa: "Joskus kaverit kiusaavat, että Erik, sisar hento valkoinen"

Erik Indola, 48, astelee Keski-Pohjanmaan keskussairaalan käytävällä silmin nähden hyväntuulisena. Pian hän on valmis kätilö. Menossa on viimeinen harjoittelu.

Mies tuntuu rakastavan työtään, johon hän vaihtoi täysin toisenlaiselta alalta – fyysikon töistä.

– Tämä on ihmeellinen työ! Saan olla mukana syntymän hetkellä, tuossa mullistavassa tapahtumassa yhdessä perheen kanssa. En tiedä mikä voisi olla merkityksellisempää tai hienompaa, Indola toteaa.

Takana pitkä ura fyysikkona

Indolalla on takanaan pitkä työura fyysikkona, jota kautta hänellä on pieni linkki terveydenhoitoalaan.

Hän on ollut kehittämässä erilaisia lääketieteellisiä mittauslaitteita, säteilyantureita ja terveysteknologiaan liittyviä tuotteita. Mutta itse työ on ollut kaukana ihmisten kanssa "operoimisesta".

– Fyysikkona tein työtä pääasiassa laitteiden ja liiketoimintaprosessien kanssa. Kun olin mukana eräässä kansainvälisessä kehitysyhteistyöprojektissa, ymmärsin että haluan tehdä toisenlaista työtä.

Ensin Indola opiskeli sairaanhoitajaksi, sitten tuli harjoittelujakso synnytysosastolla. Se selkiytti ammatinvalinnan.

– Tiesin heti, että tämä on työtä, jota haluan tehdä, Indola kertoo.

Palkka ei ole tärkein

Voisi kuvitella, että palkka putoaa roimasti, kun mies vaihtaa hoitoalalle hyvin palkatusta tuotekehitystyöstä yksityisellä sektorilla.

– Kyllä se putoaa, se on selvä. Fyysikon palkka on aivan eri kuin kätilön palkka. Mutta olen ajatellut, että työn merkityksellisyys on tärkeämpää. Tulen kyllä toimeen pienemmälläkin palkalla.

Sinänsä kätilön palkkaus herättää miehessä monenlaisia ajatuksia.

– Välillä minua hävettää se, että tästä vastuusta maksetaan niin vähän, jos vertaa siihen, mitä teollisuudessa vastuusta maksetaan.

Briteissä mies sai ryhtyä kätilöksi vasta 1990-luvulla

Suomessa sukupuoli määrittää vielä pitkälle ammatinvalintaa. Naiset hallitsevat sosiaali- ja terveysalaa, miehet rakennus- ja kuljetusalaa.

Palkka ei ehkä ole syy, mutta jotakin tekemistä sukupuolella on palkkauksen kanssa.

– Luulen, että historian havina vaikuttaa tässä aika paljon. Ennen naiset olivat kotona, ja kun naiset lähtivät töihin, oli aika tarkkaan rajattu mihin sai mennä työhön.

­– Eivätkä nämä hirveän vanhoja asioita ole. Britanniassa säädettiin vasta 1990-luvulla laki, joka salli miesten opiskella kätilöksi.

Synnyttäjät eivät valikoi

Erik Indola on otettu vastaan synnytyssaleissa hyvin.

– Todella hyvin. Joskus harvoin on kritisoitu sekä miestä lääkärinä että kätilönä, mutta harvinaista se on.

Tänään Erik Indola on tullut iltavuoroon. Hän lähtee katsomaan, miten illalla synnyttänyt Elina Kankkonen jakselee. Käynnistetyllä synnytyksellä liikkeelle lähtenyt vauva ei ennättänyt syntyä ennen Erikin työvuoron päättymistä.

Kaikki on hyvin. Kankkonen ja pienen tyttövauvan isä Mika Parhiala rupattelevat Indolan kanssa. Sitten on vuorossa vaipanvaihdon opastus – nuorelle parille kyseessä on ensimmäinen lapsi.

Pariskunta ei karsasta miespuolista kätilöä.

– Ei missään nimessä! Olin positiivisesti yllättynyt, että kätilönä on mies ja on rohkeutta lähteä tälle alalle. Erik oli hirveästi läsnä ja tukena henkisesti ja se oli tosi tärkeää, Kankkonen kertoo.

Tärkeintä on intohimo työhön

Erik Indola on helposti lähestyttävä persoona, jolla jutustelu käy laatuun. Voi kuvitella, että tällainen luonne on plussaa kätilön työssä. Tärkeintä on kuitenkin kiinnostus alaan ja intohimo työhön.

Indola toivoo, että hoitoalan ammatteja markkinoitaisiin miehille samaan tapaan kuin miesten ammatteja markkinoidaan naisille.

– Meillä on kouluissa tytöille monenlaisia matikkakerhoja ja tekniikkakerhoja, mutta en ole huomannut, että poikia kannustettaisiin vastaavaan tapaan naisten aloille. Siinä olisi kehittämisen paikka, Indola toteaa.

Erikin oma perhe suhtautui miehen ammatinvaihdokseen hyvin.