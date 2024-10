IS: Frederikillä 40 vuotta nuorempi rakas – näin laulaja puhui suhde-elämästään kaksi päivää sitten suorassa lähetyksessä

Junttidiskon kuninkaana tunnettu laulaja on vuosia kiertänyt ympäri Suomea keikoilla. Yksi elementti, joka toistuu Frederikin keikoilla vuodesta toiseen, ovat lavalle lentävät pikkuhousut. Kun laulajalta kysyttiin asiasta Viiden jälkeen -haastattelussa, vetäisi tämä yllättäen taskustaan nipun alushousuja .

Haastattelussa pureuduttiin myös Frederikin rakkauselämään, josta hän on puhunut avoimesti julkisuudessa. Frederikillä on ollut elämässään pitkiä parisuhteita, vaikka hänellä on naistenmiehen maine.