Fortumin toimitusjohtaja Uniper-kaupasta: "Ei todellakaan mennyt suunnitellusti"

Fortum on sijoittanut Uniperiin noin seitsemän miljardia euroa omaa pääomaa. Vuosien verralla yhtiö on saanut Saksasta noin 900 miljoonan euron osingot, ja osakkeiden myynnistä se on saamassa noin 500 miljoonan euron tulot. Uniper-omistus on siis jäämässä vahvasti tappiolliseksi.